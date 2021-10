Viroloog Steven Van Gucht: "Draag nog steeds je mondmasker op drukke plaatsen, zoals op zondagmorgen bij de bakker"

"Het aantal besmettingen en uitbraken in het Nederlandstalig onderwijs nemen af. In het Franstalige onderwijs nam het aantal uitbraken de afgelopen week nog lichtjes toe. De impact van het nieuwe schooljaar lijkt daarmee momenteel beperkt en dat vooral in Vlaanderen. We hebben geen indicaties dat scholen een belangrijke katalysator zijn voor de pandemie."



"We volgen de meest optimistische voorspellingen. Dat is goed nieuws, maar de pandemie is nog niet gedaan."

"Volgens Europese voorspelling is het gevaarlijk om in gebieden waar er een lage of gemiddelde vaccinatiegraad is alle maatregelen al los te laten deze herfst. Dan zouden de ziekenhuizen opnieuw overbelast kunnen geraken. Het is dus erg belangrijk dat we er alles aan doen om de vaccinatiegraad in Brussel en Wallonië te verhogen."

In Brussel en Wallonië moet je wel nog op meer plaatsen een mondmasker dragen, net omdat daar een lagere vaccinatiegraad is dan in Vlaanderen.