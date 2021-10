Politie Leuven zet extra patrouilles in voor feestende studenten: “De nacht is vrij rustig verlopen”

“We hebben kunnen vaststellen dat de studenten terug in de stad zijn en volop genieten van het uitgaansleven”, zegt Caudron. “Het was bijzonder druk, maar dat geresulteerd niet in noemenswaardige incidenten. We zijn een paar keer moeten tussenkomen voor geluidsoverlast en betrapten een aantal wildplassen. Twee studenten hebben de nacht in de cel doorgebracht door openbaar dronkenschap.”