Van "Sunday roast" op menu tot spelletjes croquet: ontdek hier samen met prinses Elisabeth het studentenleven in Oxford 

Samen met Cambridge behoort Oxford tot de oudste, beroemdste en meest prestigieuze universiteiten van het Verenigd Koninkrijk. Ook dit jaar werd Oxford uitgeroepen tot "beste universiteit van de wereld". Plekjes zijn gegeerd, maar binnengeraken is geen sinecure. Elk jaar zijn er 22.000 aanvragen, en slechts 3.300 plaatsen. Je moet hoge cijfers hebben én slagen voor een aartsmoeilijke proef om er te mogen studeren. Prinses Elisabeth heeft die procedure net als alle andere studenten moeten doorlopen.

Daarnaast is er ook het financiële plaatje natuurlijk - al zal Elisabeth zich daar weinig zorgen over moeten maken. Studeren kost er voor buitenlandse studenten per jaar ongeveer 29.500 pond (34.000 euro). Stel dat je dat bedrag niet op tafel kan leggen, kan je wel altijd beroep doen op een studiebeurs. "Studeren hier is dus voor de happy few, maar niet noodzakelijk voor de rich happy few", klinkt het bij Dirk Van Hulle, een Vlaamse professor die al twee jaar lesgeeft aan Oxford.