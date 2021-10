8 op de 10 senioren die rijgeschiktheidstest aflegden mogen blijven rijden, maar vaak aanpassingen gevraagd aan auto 

Vaak wordt de vraag gesteld of je vanaf een bepaalde leeftijd best alle senioren screent op hun rijgeschiktheid. Vias is daar geen voorstander van. Een verplichte screening is volgens Vias zeer kostelijk en levert geen bewezen voordeel voor de verkeersveiligheid op.

Het beste systeem is een getrapt systeem dat momenteel in ons land gebruikt wordt. "Mensen die twijfels hebben over hun rijgeschiktheid kunnen in eerste instantie terecht bij een online zelftest op www.seniortest.be. Als daaruit blijkt dat ze tot de risicogroep behoren, nemen ze best contact met hun arts of specialist. Die kunnen bij gegronde twijfel altijd doorverwijzen naar de onderzoeken van het CARA", luidt het.