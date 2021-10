Spectaculair: Zeildrone filmt voor het eerst orkaan van binnenuit

De "saildrone" is ontwikkeld door een in de Baai van San Francisco gevestigd bedrijf met dezelfde naam. Het is de eerste in zijn soort en helpt wetenschappers data te verzamelen over orkanen, zoals windsnelheid en -richting, luchtdruk, temperatuur, zoutgehalte en vochtigheidsgraad.



"We verwachten voorspellingsmodellen te verbeteren die snelle intensivering van orkanen voorspellen", zei NOAA-wetenschapper Greg Foltz over het nut van de zeedrone. "Snelle intensivering, wanneer orkaanwinden binnen enkele uren in kracht groeien, is een ernstige bedreiging voor kustgemeenschappen."