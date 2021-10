"Sympathie kweken voor een seriemoordenaar als Dexter? Het was alleszins een grote gok!"

"De kijkers hebben in ieder geval het gevoel dat de slachtoffers van Dexter een terechte straf krijgen voor de verschrikkelijke dingen die ze onschuldigen hebben aangedaan", aldus nieuwswebsite The Odyssey Online in maart 2018. Maar of de kijkers de riskante verhaallijn, "sympathie met de duivel", zouden aanvaarden, was aanvankelijk koffiedik kijken.

Michael C. Hall: "Het was een bizar en gedurfd uitgangspunt. Hoe konden wij bij de kijkers sympathie kweken voor een seriemoordenaar? Het was een grote gok die tot mijn verbazing heel goed uitpakte." (Algemeen Dagblad, mei 2018)