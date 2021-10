Vlaamse vaccinatiecentra blijven nog zeker tot eind dit jaar open

De Vlaamse regering wil minstens één vaccinatiecentrum per eerstelijnszone open houden. Zo'n eerstelijnszone bestaat uit verschillende gemeenten. In Vlaanderen zijn er 60 van zulke zones en op dit moment zijn er 94 vaccinatiecentra. Dat aantal zal dus kleiner worden.

Welke vaccinatiecentra precies open zullen blijven, is nog niet bekend. Het is aan de gemeenten zelf om daar een beslissing over te vellen. Minister Somers heeft er alvast vertrouwen in dat het goedkomt: "Samen met de lokale besturen en de eerstelijnszones zullen we dit tot een goed einde brengen, zodat we de meest kwetsbaren kunnen beschermen met een derde prik."