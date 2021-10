Vandalen vernielen uitkijktorens in jachtgebied Affligem: “Ze maken zelfs voederbakken kapot”

“Voor de vijfde keer op korte tijd zijn verschillende observatietorens doorgezaagd”, vertelt Luc Van Den Meersch. “We plaatsen eetbakken voor de wilde dieren en ook die zijn kapotgemaakt. Ook de zoutstenen waar wilde dieren zout en mineralen uit kunnen halen, zijn vernield.” De vandalen sloegen hun slag in een gebied in het Kluisbos, in de regio van Affligem tot in Aalst.

De wildbeheereenheid heeft de daders op beeld, maar heeft nog geen idee wie het zijn. “Die mensen hebben waarschijnlijk een probleem met de jacht, maar gezien ze ook de voederbakken kapot hebben gemaakt, denk ik dat ze gewoon tegen de natuur zijn." De lokale politie heeft een proces-verbaal opgemaakt en is nu op zoek naar de daders.