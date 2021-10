Veel veiligheidsmaatregelen morgen bij het opblazen van schouwen en koeltorens van Langerlo in Genk

De afbraak van de koeltorens en schoorstenen van de vroegere elektriciteitscentrale uit 1974 was al eerder gepland. Maar omdat zo'n spektakel altijd veel toeschouwers lokt, was het uitgesteld in volle coronaperiode. Morgen worden heel wat veiligheidsmaatregelen genomen. Zo wordt een perimeter van 200 meter ingesteld rond de centrale, de scheepvaart wordt stilgelegd, en de bewoners van 3 sluiswachtershuizen in de buurt worden uit voorzorg geëvacueerd. "Voor de woningen wordt ook een containermuur geplaatst zodat de luchtdruk en de stofwolk geen schade kunnen veroorzaken, want die huizen liggen maar op 60 meter van de centrale. Fluvius en Fluxys, de beheerders van de grote gasleidingen in de buurt, hebben die geïsoleerd en er ook sensoren op geplaatst zodat de toestand heel de tijd in de gaten kan gehouden worden", legt burgemeester Wim Dries (CD&V) van Genk uit.