Een brood kost niet langer 7.000.000 bolivar, Venezuela schrapt nullen op bankbriefjes om gebruiksgemak te verhogen

De regering heeft nu beslist om de munt opnieuw aan te passen en een groot aantal nullen te schrappen. Zo verdwijnen de briefjes van 1 miljoen bolivar en een aantal lagere eenheden. Het briefje met de hoogste eenheid wordt nu een briefje van 100 bolivar, wat ongeveer 25 dollar waard is. De waarde die een briefje van 1 miljoen bolivar tot vandaag had (0,25 dollar) staat nu dus gelijk aan een briefje van 1 bolivar.

De Venezolaanse centrale bank benadrukt dat het niet om een devaluatie van de munt gaat. De bolivar zal niet meer of minder waard zijn, luidt het, de maatregel is enkel bedoeld om het gebruiksgemak te verhogen.

Het is niet de eerste keer dat Venezuela dit trucje toepast. In 2008 schrapte de toenmalige president Hugo Chávez al enkele nullen, in 2018 deed huidig president Nicolás Maduro hetzelfde. En nu dus een derde keer in dertien jaar.

En dat terwijl er in maart net nog nieuwe briefjes in omloop werden gebracht, waardoor het grootste briefje niet meer 50.000 bolivar waard was, maar 1.000.000. Ook briefjes van 500.000 bolivar kwamen op de markt. Nu worden al die grote briefjes dus weer geschrapt.

De vraag is hoelang de huidige briefjes zullen standhouden. De hyperinflatie was de voorbije jaren zo hoog dat het schrappen van enkele nullen in 2018 in anderhalf jaar eigenlijk al tenietgedaan werd.