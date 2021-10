Vanaf vandaag heb je een internationaal paspoort nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen

In Londen willen de gidsen nu bekomen dat jongeren en schoolkinderen geen paspoort nodig zouden hebben om naar het VK te reizen. Ze zijn daarover in overleg met het stadsbestuur.

De toeristische sector kreeg net als in andere landen ook in het Verenigd Koninkrijk een ferme klap door de coronapandemie. De sector snakt naar toeristen, naar de situatie zoals voor de pandemie. Hoe groot de gevolgen van de paspoortmaatregel zullen zijn, moet nog blijken. De Vlaamse erkende gids Patricia Verhoestrate vreest dat het wel degelijk een probleem zal worden. "De regering schiet zich zelf in de voet."