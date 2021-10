Dan toch geen mondmaskerplicht meer op secundaire scholen in Vilvoorde 

Daarnaast pleit de Vilvoordse burgemeester nog steeds voor een duidelijker kader rond het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). Op het schepencollege van komende maandag zal bekeken worden "wat we kunnen doen". "We hebben al veel vragen gekregen van eventorganisaties die het CST willen inzetten, maar dat nu nog niet kunnen doen. We zullen ons daarnaast buigen over evenementen in onze eigen infrastructuur, zoals het stadhuis, het cultuurcentrum Bolwerk of zorginstellingen", aldus Hans Bonte.