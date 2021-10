Vleermuizenprobleem in museum Slag der Zilveren Helmen in Halen: "Ze doen het alarm afgaan"

Het musem Slag der Zilveren Helmen in Halen is ondergebracht in een oude schuur, en dat maakt het museum erg aantrekkelijk voor vleermuizen. "Kerken, kastelen, oude schuren, ... dat zijn hun lievelingsplekjes", weet conservator Julien Strobants. "En dus hier zitten ze ook graag, ondanks het feit dat hier Duitsers zitten", grapt Julien. "Ze schuilen achter schilderijen en gordijnen."