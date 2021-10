Inwoners van Leuven kunnen vanaf volgend jaar een volkstuintje huren in Heverlee

De moestuintjes zullen ongeveer 30 m² groot zijn en kan je huren aan een zacht prijsje. "Het is een mooi project dat we kunnen realiseren in samenwerking met het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salvenbos. Zij hadden een braakliggend stuk grond waar we nu 40 moestuintjes van kunnen maken", gaat Dessers verder. "We denken wel dat er veel interesse zal zijn, maar mocht de vraag nog groter zijn, gaan we zeker op zoek naar andere mogelijke locaties waar we nog volkstuintjes kunnen inrichten."