BEKIJK - We mogen weer dansen in een club of discotheek: "We waren vergeten dat er zo'n nachten bestonden"

Het is 1 oktober en dat is een lang aangekondigde dag van versoepelingen. Het mondmasker mogen we vanaf nu op heel wat plekken achterwege laten, maar we mogen ook weer dansen in een club of discotheek. Dat moet gevierd worden, vonden de collega's van StuBru en dus organiseren zij vanavond in het Sportpaleis in Antwerpen "I Want To Dance Again". Bekijk hieronder de reportage van onze reporter Willem Van Mullem.