Werken aan "brokkelbrug" in Gent maand vroeger klaar, verkeershinder volgende week opgelost

Goed nieuws voor mensen die vaak over het E17-viaduct in Gentbrugge rijden, ook gekend als de "brokkelbrug". De werken aan de bovenkant van de brug zijn begin volgende week af. Dat is een maand vroeger dan normaal. "We konden goed doorwerken, omdat we wat geluk hadden met het weer", klinkt het bij Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer.