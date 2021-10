Berucht, maar ongrijpbaar: opnieuw grote zoektocht naar Siciliaanse maffiabaas, die al 30 jaar op de vlucht is 

Sinds Matteo Messina Denaro in 1993 met de noorderzon verdwenen is (of lijkt te zijn), probeert de Italiaanse politie hem met man en macht te vinden. Hij is dan ook niet de minste. De "capo di tutti capi" (de baas van alle maffiabazen) wordt hij genoemd, of "een van de laatste godfathers". Hij wordt beschouwd als een van de leiders van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia.