Zonnebeke kleurt opnieuw roze voor "Oktober Borstkankermaand"

De gemeente Zonnebeke wil met de roze gebouwen en allerlei acties van handelaars en verenigingen vrouwen tussen de 50 en 69 jaar aansporen om zich preventief te laten onderzoeken op borstkanker. De Zonnebeekse Naaimadammen naaiden zelfs een groot roze lint, dat aan de gevel van het gemeentehuis hangt.

In Zonnebeke lieten al heel wat vrouwen van 50 tot 69 jaar zich preventief onderzoeken, maar dat kan nog iets beter, vindt schepen van Sociale Zaken, Joachim Jonckheere (#TEAM8980). "We zitten al op zo'n 67,2%, maar willen graag aan minstens 75% geraken. Zo'n screeninng is heel belangrijk om borstkanker te ontdekken in een vroeg stadium. Want hoe vroeger het ontdekt wordt, hoe hoger de kans op genezing. Met alle acties willen we de vrouwen in onze gemeente zo goed mogelijk informeren over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het is belangrijk om de drempels te verlagen en het onderwerp bespreekbaar te maken."