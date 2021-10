De strijd tegen zwerfvuil opgevoerd: extra controles komende week

"Zwerfvuil en sluikstort kosten de lokale en andere overheden handenvol geld," zegt Els Gommeren. "Maar ook de impact op het milieu is groot. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt."

En dat is niet alles: burgers ergeren zich er ook heel erg aan. Lokale overheden krijgen veel klachten, het frustreert degenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel.