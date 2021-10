BEKIJK - Bart Peeters speelt voor volle zaal in De Roma: "Mijn nieuwe plaat verbindt kleine met grote verhalen"

Vanavond heeft Bart Peeters zijn nieuwe album voorgesteld aan een volle zaal in de Roma in Borgerhout. Er is anderhalf jaar aan gewerkt in coronatijd, en gisteren is de plaat dan eindelijk uitgekomen. Vanavond was dan ook meteen de kick-off van de theatertournee die bij de nieuwe plaat hoort. Onze ploeg was erbij in De Roma en sprak met Bart Peeters. Bekijk hieronder de reportage.