BEKIJK: Hoe voeren taliban-functionarissen hun nieuwe job uit op Afghaanse platteland en in grootstad?

Morgen is het precies zeven weken geleden dat de extremistische taliban de controle over heel Afghanistan hebben overgenomen. Een Deense journaliste kreeg uitzonderlijke toegang om twee taliban-functionarissen te volgen in hun nieuwe job. Het geeft een inkijk in hoe het er nu aan toe gaat in Afghanistan. De volledige reportage is vanavond te zien in "Vranckx" op Canvas.