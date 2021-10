Bpost gaat volop voor elektrisch: tegen eind volgend jaar 1.200 elektrische bestelwagens

Er zijn al 400 nieuwe elektrische postwagens besteld. Dat is zeker voor elektrische auto's een immense bestelling. Uit cijfers van de autofederatie Febiac blijkt dat in ons land in de eerste acht maanden van dit jaar 656 lichte bedrijfsvoertuigen met een elektromotor zijn ingeschreven.

Bpost heeft de orders over verschillende merken gespreid. "Dat gebeurt om de snelheid van de levering te garanderen en ervaring op te doen met verschillende merken en types", zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo. Bpost wil niets zeggen over de bedragen die met de bestellingen gemoeid zijn.