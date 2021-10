De Mangeleer en Boudens keren terug naar topgastronomie met "intieme" Hertog Jan at Botanic in Antwerpen

In 2018 kondigden sterrenchef Gert De Mangeleer en zijn zakenpartner en maître-sommelier Joachim Boudens de sluiting aan van hun driesterrenrestaurant Hertog Jan in Zedelgem. Het duo wilde ruimte creëren voor nieuwe ideeën en zaken.

Intussen opende de Hertog Jan Restaurant Group L.E.S.S. Eatery in Brugge, dat met chef Ruige Vermeire na ruim een half jaar een eerste ster verzilverde. Hun restaurant Bar Bulot, dat met chef Pieter Lefevere en gastheer Maxime Depreitere focust op een klassieke keuken, zag in 2019 het licht in Brugge. In 2021 werd Bar Bulot door Gault&Millau verkozen tot "Brasserie van het jaar". Er komt ook een een nieuwe vestiging van Bar Bulot in Antwerpen.