Misdaadauteur Bob Mendes overleden op 93-jarige leeftijd

Mendes was bekend om zijn talrijke misdaadromans, zoals "Vergelding" (1992), "De Kracht van het vuur" (1996) en "Medeschuldig" (2003). Hij won voor zijn werk ook verschillende literatuurprijzen, zoals de Diamanten Kogel en ook twee keer de Gouden Strop.

Van de gemeente Schoten kreeg hij in 1999 de Cultuurprijs. Komende vrijdag is er een afscheidsplechtigheid voor Mendes in Schoten.