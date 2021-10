Na virtuele editie kunnen Ketnetters Gala van de Gouden K's weer live bijwonen volgend jaar

Het Gala van de Gouden K's is al aan zijn negende editie toe. Tijdens de awardshow komen Ketnetters te weten wie of wat in 2021 in media, showbizz of sport het populairste was bij de Vlaamse kinderen. Wie wordt artiest of TikTok-ster van het jaar? En wat was het beste Ketnetprogramma en het beste liedje van het jaar?