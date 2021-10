Negen in Eindhoven opgepakte terreurverdachten hadden Rutte, Baudet en Wilders in vizier

De negen terreurverdachten die vorige week in het Nederlandse Eindhoven werden opgepakt op verdenking van het voorbereiden van en het trainen voor een terroristische aanslag, wilden mogelijk een aanslag plegen op de Nederlandse premier Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. De dreiging wordt door politie en openbaar ministerie in Nederland zeer serieus genomen. Dat melden bronnen van de Nederlandse krant De Telegraaf in opsporingskringen.