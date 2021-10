Ongeval met landbouwvoertuig in Pulle bij Zandhoven: extra opletten op de weg tijdens oogsttijd

Het ongeval in Pulle gebeurde op Boudewijnlaan, dat is een baan met twee rijstroken. Volgens de bestuurder van het landbouwvoertuig reed de auto in de bocht over de witte markeringstreep in het midden van de rijbaan. Omdat de maïshakselaar de volledige breedte van de rijstrook inneemt, was de aanrijding een enorme klap. De pinnen aan de voorzijde van het landbouwvoertuig boorden zich in de auto. De bestuurster zat gekneld en moets door de brandweer worden bevrijd. Ze raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.