Primeur in Qatar: naar de stembus voor parlementsverkiezingen (maar heel veel verandering is niet op til) 

Qatar omvat een schiereiland in de Perzische Golf en is een groot producent van aardgas. Er wonen zo'n 2,5 miljoen mensen, maar minder dan 15 procent daarvan hebben de nationaliteit van het land. De andere inwoners zijn arbeidsmigranten, vaak uit India, Nepal of Bangladesh.

Qatar is een erg rijk land en bekend van internationale bedrijven zoals Qatar Airways en de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Qatar heeft ook een eigengereid buitenlands beleid en heeft goede banden met Turkije en Iran. Dat leidde jarenlang tot een volledige boycot met de andere Arabische staten in de Golf, maar dat conflict is van de baan.