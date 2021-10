Vooruit-voorzitter Rousseau wil zo snel mogelijk maatregelen tegen stijging energiefactuur: "Januari is te laat"

Eerder was al gezegd dat de mogelijke maatregelen om de stijging van de energiefactuur af te remmen pas vanaf 1 januari volgend jaar zouden ingaan, maar dat vindt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau te laat. "Het is niet zo eenvoudig om dat met een vingerknip te veranderen, maar het mag niet tot januari duren", zegt hij in het ontbijtgesprek in "De ochtend" op Radio 1. "De factuur moet zo snel mogelijk naar beneden worden gebracht."