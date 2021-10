Duizenden vrouwen manifesteren voor abortus aan Amerikaans Hooggerechtshof

Zo ging begin vorige maand nog een erg strenge abortuswet van kracht in de Amerikaanse staat Texas. Actievoerders trokken naar het Hooggerechtshof, maar de rechters weigerden om de wet op te schorten via de spoedprocedure, er volgt nog een uitspraak ten gronde.

Tijdens de vrouwenmars moest voormalig president Trump het overigens opnieuw ontgelden. "Schande, schande, schande", klonk het toen de manifestanten langs het Trump International Hotel passeerden onderweg naar het Supreme Court in Washington. Ook elders in de VS zijn er manifestaties.

Volgens de organisatie stappen enkele honderdduizenden vrouwen mee over het hele land. Deze Women's March is de eerste sinds Joe Biden president is. In januari 2017 - na de inauguratie van toenmalig president Trump - bracht de mars miljoenen vrouwen op straat om te protesteren tegen het vrouwonvriendelijke gedrag van Trump. Sindsdien zijn de marsen een weerkerend fenomeen.