Raadselachtige citadel van niet-Maya volk uit Mexico ontdekt in Maya-stad Tikal in Guatemala

De structuren in de wijk waren ontworpen om kleinere replicas te zijn van de gebouwen in de Citadel van Teotihuacan, die vergeleken wordt met de 'Verboden Stad' in Peking. De gebouwen hadden zelfs dezelfde complexe deklijsten en terrassen en de platformen in de wijk hadden dezelfde oriëntatie.

"Het doet bijna veronderstellen dat plaatselijke bouwers de opdracht kregen om een volledig niet-plaatselijke technologie te gebruiken bij het aanleggen van dit uitgebreide nieuwe gebouwencomplex", zei Houston. "We hebben maar zelden aanwijzingen voor iets anders gezien dan interacties in de beide richtingen tussen de twee beschavingen, maar hier lijken we te kijken naar vreemdelingen die op een agressieve manier in het gebied binnenkomen."

In een nabijgelegen, pas opgegraven complex van residentiële gebouwen hebben archeologen pijl- of speerpunten gevonden van vuursteen, een materiaal dat algemeen gebruikt werd door de Maya's, en van groene obsidiaan, een materiaal dat gebruikt werd door de inwoners van Teotihuacan - wat duidelijke aanwijzingen zijn voor een conflict.

En in de buurt van de replica van de Citadel zijn de overblijfselen van een lichaam gevonden dat omringd was door zorgvuldig neergezette kruiken, fragmenten van aardewerk, beenderen van dieren en pijlpunten. De site lag vol met houtskool, wat doet vermoeden dat het lichaam in brand was gestoken. Houston zei dat die wijze van begraven weinig lijkt op andere begrafenissen of offers in Tikal maar opmerkelijke overeenkomsten vertoont met de overblijfselen van krijgers die jaren geleden in Teotihuacan gevonden zijn.

"Bij opgravingen in het midden van de Citadel in Teotihuacan zijn de begrafenissen van veel individuen gevonden die gekleed waren als krijgers, en het lijkt erop dat die geofferd werden en in massagraven zijn geplaatst", zei Houston. "Mogelijk hebben we een overblijfsel gevonden van een van die begrafenissen in Tikal zelf."