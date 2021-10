Komt regering vandaag met maatregelen om energiefactuur aan te pakken? Ministers straks weer samen

"We zijn ons heel goed bewust van het feit dat we iets moeten doen aan de energieprijzen en dat we daar als regering inspanningen moeten leveren", zei Van Peteghem gisterenmiddag, nog voor de start van de tweede dag onderhandelingen. "We hebben het idee op tafel gelegd om de meerinkomsten die we hebben uit btw terug te geven aan de gezinnen." Om hoeveel geld het precies gaat, wil of kan Van Peteghem niet zeggen.