Els Clottemans mag gevangenis uit voor opleiding

Van de strafuitvoeringsrechtbank heeft Clottemans de toelating gekregen om overdag de gevangenis te verlaten om een opleiding te volgen. Het is de eerste keer dat het verzoek van Clottemans om een opleiding te volgen wordt ingewilligd.

Daarnaast mag ze ook twee keer per maand een weekend op verlof. Clottemans zit ­intussen al ruim elf jaar in de gevangenis. Na haar eerste arrestatie werd ze een tijd vrijgelaten, maar sinds 2010 zit ze onafgebroken in de cel. Ze zou nog steeds ontkennen dat ze verantwoordelijk is voor de dood van haar ­liefdesrivale.