Historische brug in Rome beschadigd door brand aan vooravond van burgemeesterverkiezingen

In Rome is de historische brug Ponte dell'Industria, ook wel Ponte di Ferro genoemd, zwaar beschadigd door een brand. De brand is koren op de molen van inwoners die de slechte staat van de infrastructuur aanklagen. Een thema dat juist nu veel aandacht krijgt, want Rome, en veel andere Italiaanse steden en gemeenten, kiezen vandaag een nieuwe burgemeester.