Zweedse kunstenaar Lars Vilks, die profeet Mohammed als hond afbeeldde, en twee agenten omgekomen bij verkeersongeval 

In 2007 haalde Vilks zich de woede van vele moslims op de hals toen hij werken maakte voor een tentoonstelling met als thema "honden". Hij kwam toen aanzetten met drie tekeningen waarop de profeet Mohammed als een "rotondehond" stond afgebeeld. Rotondehonden waren kunstwerken die in 2006 opdoken op rotondes in Zweden.

Net voor de opening van de expo werden de tekeningen verwijderd omdat men dacht dat de Zweedse moslims zich beledigd zouden voelen. Dat belette niet dat de werken heel wat opschudding veroorzaakten. De terreurgroep Al Qaeda in Irak plaatste een prijs van 100.000 dollar (ruim 87.000 euro) op zijn hoofd. Sindsdien kreeg Vilks politiebescherming.

Op 14 februari 2015 bleek Lars Vilks een doelwit tijdens een aanslag in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Die aanslag was gericht tegen een bijeenkomst over vrijemeningsuiting, met Vilks als medeorganisator. Daarbij viel 1 dode, Lars Vilks zelf bleef toen ongedeerd.