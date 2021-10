Hebt u migraine zonder dat u het beseft? Neurologe: "Veel mensen denken dat het "maar" hoofdpijn is"

Volgens neurologe Anneke Goovaerts wordt de ziekte fel onderschat. “Veel mensen met migraine denken dat het maar hoofdpijn is of beschouwen het als iets normaal", zegt ze. "Ze wijten het aan stress, of geven er zelf een uitleg aan.” Migraine uit zich dus niet altijd in hevige aanvallen. Wie regelmatig last heeft van hoofdpijn kan dus beter nagaan of er sprake kan zijn van migraine, raadt de neurologe aan.

Pixie Ramboer is 12 jaar oud en heeft al lang last van migraine. Opmerkelijk, maar ze is zeker niet alleen. Kindermigraine heet dat dan. Dat wil evenwel niet zeggen dat haar aanvallen minder fel zijn: "Het voelt als een ijskoude naald die in je hersenen wordt geprikt." Het is intussen al een jaar geleden dat ze een echte aanval had, maar dagelijkse hoofdpijn hoort er wel nog bij.