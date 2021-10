BEKIJK - Rijpere feestgangers in dancing De Kroon: "Hebben anderhalf jaar niet geleefd en kunnen ons nu weer uitleven"

Wat voor de jeugd vrijdag- of zaterdagavond is, is voor veel wat rijpere feestgangers nog altijd de zondagnamiddag. Nu dancings en discotheken opnieuw open mogen, was het vandaag op deze druilerige dag een opgetogen sfeer in De Kroon in Scherpenheuvel. Na lange donkere maanden waarin er weinig mocht, was de eerste danszondag voor velen dan ook een bevrijding. Bekijk hieronder de reportage van Mattias Tuyls.