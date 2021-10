Oostenrijk lanceert "Klimaticket Ö": voor 3 euro per dag onbeperkt met het openbaar vervoer door het hele land

Ter vergelijking: in België kost een onbeperkt jaarabonnement bij de NMBS 3.286 euro per jaar. Of dus 9 euro per dag. En daarmee kun je enkel treinen nemen.

Een onbeperkt jaarabonnement bij De Lijn, de MIVB en de TEC (in combinatie met de NMBS) kost respectievelijk: 299 euro per jaar, 499 euro per jaar en 585 euro per jaar.