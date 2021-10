Ophef over uitwijzing Congolese student ondanks studentenvisum: "Visumvoorwaarden bij aankomst niet vervuld"

Na een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken kwam de jongeman terecht in een gesloten centrum. Hij ging in beroep, maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen volgde de Dienst Vreemdelingenzaken. Er waren al twee - mislukte - pogingen om hem uit te wijzen. De Dienst Vreemdelingenzaken bevestigt dat er een derde poging komt, waarbij de jongeman onder escorte terug naar Congo wordt gebracht.

De zaal leidt tot herrie in Franstalig België. "Dit is echt absurd", zegt oud-staatssecretaris Gisèle Mandaila Malamba (DéFI) aan VRT NWS. De politica steunt het actiecomité dat ijvert voor de vrijating van Junior Masudi Wasso. "Hij heeft een geldig studentenvisum dat is afgeleverd door de Belgische ambassade in Congo, is ingeschreven aan de universiteit en wordt ten laste genomen door zijn familie in België." Volgens Mandaila wordt Junior Masudi Wasso onrechtvaardig behandeld.

Bij regeringspartij PS heerst ook ongenoegen. "Wat die jongeman is overkomen, is onaanvaardbaar", twittert Kamerfractieleider Ahmed Laaouej (PS).