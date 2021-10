Tony Blair, Elton John en 1.217 Belgen: Pandora Papers leggen nieuwe affaire belastingontwijking bloot

Uit die Pandora Papers blijkt dat nog altijd dubieuze offshoreconstructies in belastingparadijzen worden gebruikt. Het doel is nog altijd hetzelfde: belastingen ontwijken. De gelekte documenten - een ware doos van Pandora met meer dan 11,9 miljoen bestanden - slaan op de periode 1966-2020 en gaan over meer dan 29.000 begunstigden van postbusconstructies - papieren firma's die alleen een postbus hebben - uit meer dan 200 landen, onder wie ook 1.217 Belgen.



Die offshoreconstructies moeten allerlei dingen verbergen, zoals bankrekeningen, luxejachten, villa's of kunstwerken. Soms gaat het ook over zwart geld of gestolen antiekstukken.

De documenten van de Pandora Papers zijn gelekt van bij 14 verschillende kantoren uit de Caraïben, de Perzische Golf of de Zuid-Chinese Zee. Bij de Panama Papers ging het nog om 1 kantoor. Meer dan 90 adviseurs in Zwitserland wezen hun klanten de weg naar die kantoren. Amerikaanse staten als Delaware, Alaska en South Dakota blijken ook een rol te spelen als toevluchtsoord voor schermconstructies.