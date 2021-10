Kijkers "De zevende dag" leggen minister Demir vuur aan de schenen over energiefactuur, zonnepanelen en de wolf

In Limburg zijn velen niet opgezet met de terugkeer van de wolf. Dieren worden doodgebeten en mensen zijn bang. "De wolf is zelf naar hier gekomen, er is niemand die hem naar hier heeft gebracht", zegt Demir. "Ik heb meteen gezegd dat het een uitdaging wordt. We doen twee zaken. Eerst en vooral zijn er de wolfwerende omheiningen, waar Vlaanderen subsidies voor voorziet. Anderzijds zullen we met alle wetenschappers informatie gaan geven in de omgeving. Ik begrijp de angst, maar het is een uitdaging die we samen moeten aangaan."