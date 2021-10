1000 euro beloning voor gouden tip die leidt naar papegaai Rio

Rio is een Groenvleugelara, dat is een grote, kleurrijke papegaai die stamt uit Zuid-Amerika. "Normaal blijft hij in Ternat, maar misschien is hij met de wind verder gevlogen, of is hij geschrokken van iets of verdwaald geraakt. Daarom vragen we ook aan de mensen in Lennik of Roosdaal om uit te kijken."

Wie Rio heeft gespot mag hem zeker niet zelf vangen, maar kan een seintje geven aan Vincent Puttaert op het nummer 0472/42 20 56. De gouden tip die naar de papegaai leidt, wordt beloond met 1000 euro.