65 jaar na de mijnramp in Marcinelle: anonieme slachtoffers worden opgegraven om -hopelijk- een naam te krijgen

In Marcinelle is de identificatie begonnen van 17 mijnwerkers die om het leven kwamen bij de grote ramp van 1956 in de steenkoolmijn Bois du Cazier. De 17 hadden indertijd een naamloos graf gekregen. Het is de zoon van een van hen die na drie jaar druk uitoefenen de opgraving en identificatie in gang kreeg, 65 jaar na de ramp: "Ik heb mijn moeder beloofd om mijn vader naast haar te begraven in Italië."