Oproep Apopo op Werelddierendag: "Adopteer eens een rat"

Apopo zet de ratten ook in om andere dieren te beschermen. "We zijn ratten aan het trainen om schubben van schubdieren te herkennen. Schubdieren zijn Afrikaanse dieren die te lijden hebben onder illegale vangst en handel. In sommige Aziatische landen denken ze dat die schubben medicinale eigenschappen hebben. Die schubdieren worden vaak gesmokkeld en we zijn nu ratten aan het opleiden om die schubben te herkennen in bagage van mensen."