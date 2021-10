Al tientallen skeletten gevonden bij opgravingen op Scheldekaaien in Antwerpen

De archeologen zijn nog volop bezig met het onderzoek aan de Scheldekaaien. "We hebben al zeker twintig skeletten gevonden, en ik verwacht dat we er nog een pak meer zullen vinden", zegt archeoloog Jef Vansweevelt. "Naast de abdij lag ook een kerkhof dus we wisten dat er daar wel wat boven zouden komen, maar we hadden niet verwacht dat we er op deze plek ook nog zo veel zouden vinden. Hier was na de 19de eeuw nog andere bebouwing en we dachten dat die de ondergrond meer verstoord zou hebben. Maar er liggen dus nog een hele hoop skeletten, en ze zitten zelfs op minder dan een meter diep."