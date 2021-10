Antwerpse "campuskat" heeft studenten gemist tijdens corona: "Hij geniet van de aandacht, vooral van vrouwelijke studenten"

Op deze Werelddierendag hadden we speciaal bezoek in de studio van Radio 2 Antwerpen: de langharige witte kat Mando, die voor heel wat studenten bekend staat als "de campuskat". Hij werd vergezeld door zijn baasje Petra De Strijcker, campusbeheerder van de KULeuven op Campus Carolus in Antwerpen. "De kat is "professor in relaxatietechnieken", om mensen te helpen ontspannen, zowel studenten als personeel", vertelt De Strijcker, "en de ervaringen zijn veel beter dan we hadden kunnen dromen. Voor de studenten, maar ook voor de kat zelf. Hij geniet van de aandacht, zeker als er vrouwelijke studenten langskomen."