Archeologen starten aan 10 jaar durende opgravingen in Velzeke op zoek naar sporen van Romeinen

In de archeologiewereld is het uniek dat gewone burgers live welkom zijn bij opgravingen, niet alleen op het domein maar ook verder in het proces. "Mensen kunnen zien wat er gebeurt met de vondsten, hoe ze gewassen en verwerkt worden, tot en met de laatste stap waarbij ze een plaatsje krijgen in het depot of het museum", verklaart Kurt Braeckman van het Archeocentrum. "Wij staan als archeologen alvast te popelen om toelichting te geven."