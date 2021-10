Auto botst tegen boom en raakt twee andere auto's, twee gewonden

Aan de Oostmalsesteenweg in Ranst is een jonge bestuurster rond 16.15 uur met haar auto tegen een boom beland. De vrouw reed aan hoge snelheid in de richting van Lier en moest uitwijken voor een voertuig dat van een bedrijfsparking reed. De wagen werd weggeslingerd en raakte een tegenligger en een achterliggende auto. De bestuurster raakte zwaargewond. Ook één van de bestuurders van de aangereden auto's is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De Oostmalsesteenweg was een tijd lang in beide richtingen afgesloten. Dat zorgde voor verkeersproblemen in de omgeving.