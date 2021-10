BEKIJK: robot Eva helpt binnenkort mee borden afruimen en zegt "Smakelijk eten" in brasserie in Temse

Eva is een vrouwelijke robot omdat het personeel overwegend mannelijk is. Ze heeft camera's zodat ze tegen niemand aanbotst. Momenteel zit Eva nog in Parijs waar ze zo geprogrammeerd wordt dat ze het Nederlands verstaat. Of die het Wase dialect zal verstaan, is nog de vraag: "We zullen geen plat dialect moeten praten, maar sowieso is het de bedoeling dat die alleen 'smakelijk eten' zegt en mee afruimt en opdient."