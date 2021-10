Na de suggestieve tekst en het plagiaat bij "Blurred lines": model Emily Ratajkowski beschuldigt zanger van aanranding

Het is niet de eerste keer dat "Blurred lines" in een negatief daglicht komt te staan. De monsterhit uit 2013, die in Vlaanderen drie weken lang op 1 stond in de hitparade, kwam al fel in opspraak met het zinnetje "I know you want it". Pharrell Williams schreef mee aan de hit. Zes jaar later gaf de muzikant in een interview toe dat "er mannen zijn die diezelfde zin gebruiken om misbruik te maken van vrouwen".

